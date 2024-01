“Férias no Cristo” agitou o sábado, 27 de janeiro, com muitas atrações

O sábado, 27 de janeiro, foi um dia memorável para os moradores de Pedreira. O evento “Férias no Cristo”, realizado pela Prefeitura Municipal através de suas Secretarias de Cultura e Economia Criativa e Divulgação e Turismo, proporcionou um dia repleto de atividades para todas as idades.

A celebração aconteceu no Complexo Turístico do Morro do Cristo, das 10h às 17h, com a presença de DJs ao vivo, brinquedos infláveis para a criançada, distribuição de pipoca, algodão doce e suco, Teleférico com acesso gratuito, apresentações de alunos do Núcleo de Dança e Teatro do Centro Cultural, além da transmissão ao vivo do Programa “Chega aí” da EPTV – Campinas (Rede Globo).

O “Férias no Cristo” fortalece o turismo e proporciona momentos de lazer à comunidade. “Estamos felizes em oferecer um evento diversificado e acessível para todas as famílias. O teleférico gratuito é uma oportunidade para os moradores apreciarem a beleza da nossa cidade de uma perspectiva diferente e inovadora. Aproveitar as férias neste local é algo único e memorável”, destacou na ocasião o Secretário de Turismo Alessandro Luiz de Godoy – Mole.

A Secretaria de Esportes e Lazer, através do Projeto Pro Esporte, disponibilizou aos presentes, jogos de Damas e Xadrez. “Nosso projeto oferece uma grande variedade de aulas gratuitamente, os interessados devem entrar em contato com a Secretaria de Esportes, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone (19) 3893-6665”, ressaltou o Secretário Patão.

João Paulo Nascimento, servidor da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, destacou que os alunos do Núcleo de Dança e Teatro do Centro Cultural, estiveram realizando apresentações especiais nas dependências do Mirante do Morro do Cristo. “Foi uma oportunidade para os nossos artistas mostrarem seus talentos em Dança e Música, muito obrigado a todos pela participação”, enfatizou.

O Prefeito Fábio Polidoro também expressou seu entusiasmo em relação ao evento. “Investir em atividades que promovam a Cultura e o entretenimento é fundamental para o desenvolvimento de Pedreira. O ‘Férias no Cristo’ é mais uma iniciativa que reforça o compromisso da nossa Administração em proporcionar momentos de lazer e convívio para a população”, concluiu.