Festa de aniversário da cidade tem três dias de shows gratuitos e desfile cívico

Este fim de semana será de muita festa para celebrar o aniversário de 202 anos de Itapira. No Recinto Agropecuário “Carmem Ruette de Oliveira”, na Penha do Rio do Peixe, serão três dias de shows gratuitos para toda a população entre sexta-feira, 21, e domingo, 23. No dia 24, aniversário da cidade, a programação será no Parque Juca Mulato com o tradicional Desfile Cívico.

Nesta sexta-feira, dia 21, a programação no Recinto terá início às 19h00 com a apresentação da banda Rolling Pappers. Em seguida, por volta das 21h00, haverá show com Nenhum de Nós, que está na ativa desde 1986 e é uma das principais bandas brasileiras em atividade no segmento Pop & Rock.

No sábado, 22, os portões serão abertos às 17h00 para uma noite de muito samba e pagode com Ever’Tom Pinheiro seguido da Quinteto S.A. às 21h00. A banda, que está na estrada desde 2003, é formada por Filipi Luchi (voz e cavaco), Serginho Brasil (tantã), Dodô Dias (pandeiro), Edson Junior (reco-reco) e Rapha (violão).

O domingo, dia 23, será dedicado ao sertanejo. Os portões serão abertos às 18h00 e a dupla Jhony Lucas & Ricardo faz a primeira apresentação. Em seguida, por volta das 21h00, os irmãos Edson & Hudson retornam ao palco itapirense para trazer ao público os clássicos da carreira como “Festa Louca”, “Azul”, “Porta-Retrato”, “Mil Razões Para Chorar”, “Foi Deus”, “Rabo De Saia”, “Me Bate, Me Xinga”, além de reverenciar outros grandes artistas sertanejos do Brasil.

A entrada é franca para todos os shows, mas os que puderem podem colaborar com a doação de 1kg de alimento não-perecível ou um produto de higiene em prol do Fundo Social de Solidariedade. Haverá praça de alimentação no local e não será permitida a entrada de nenhum tipo de bebida ou alimento no Recinto. Menores de idade precisam estar acompanhados de um responsável maior de 18 anos. Também não será permitida a comercialização de bebidas para menores.

Encerrando a programação festiva, na segunda-feira, dia 24, feriado e aniversário da cidade, as atividades serão no Parque Juca Mulato. Às 8h00 haverá hasteamento dos pavilhões em frente à Casa da Cultura e logo em seguida, às 8h30, terá início o Desfile Cívico.

Itapira 202 anos – Programação Festiva

Dia 21 – Sexta-feira

19h00 – Show com a banda Rolling Pappers

21h00 – Show com a banda Nenhum de Nós

Dia 22 – Sábado

17h00 – Show com Ever’Tom Pinheiro

21h00 – Show com Quinteto S.A.

Dia 23 – Domingo

18h00 – Show com Jhony Lucas & Ricardo

21h00 – Show com Edson e Hudson

Dia 24 – Segunda-feira

8h00 – Hasteamento dos Pavilhões em frente à Casa da Cultura

8h30 – Início do Desfile Cívico no Parque Juca Mulato