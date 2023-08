Festival de Inverno de Amparo movimenta cerca de R$ 50 milhões, projeta pesquisa

Análise aponta um impacto positivo na economia do município e traz rentabilidade para área do comércio local

O 22º Festival de Inverno 2023, realizado durante 17 dias no mês de julho, movimentou mais de R$ 50 milhões, segundo projeção da pesquisa Indsat, contratada pela Prefeitura da Estância de Amparo para analisar o impacto financeiro do evento e divulgada nesta semana. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, mais de meio milhão de pessoas passaram pelo local durante as três semanas de realização.

De acordo com a pesquisa, realizada nos três últimos dias do festival, foram mais de R$ 16 milhões injetados na economia, o que multiplicado apenas pelos três finais de semana chega a R$ 48 milhões. A pesquisa também avaliou a satisfação das pessoas que circularam pelo evento, índice que chegou a 97% de aprovação.

A pesquisa foi realizada entre os dias 21 e 23 de julho, na praça Pádua Salles, com 800 pessoas, entre as 15h e 22h. Ela analisou duas frentes: a movimentação do público local e o turista. A margem de erro é de 3,44%.

Apenas nesse período, a pesquisa identificou um público de 154 mil pessoas, sendo desse montante 25% composto por turistas. O número também é 41% maior que o público do ano anterior.

De acordo com a variável dos gastos por pessoa, turistas foram responsáveis pelo giro de R$ 6.578.499,54; já moradores locais injetaram um total de R$ 10.416.649,08 nos três dias analisados. Foram levadas em consideração para o cálculo gastos com restaurante/lanchonetes, hospedagem, transporte, combustível, delivery/Ifood, compras em geral e supermercado.

Só com o retorno do último fim de semana, que acumulou R$ 16.995.148,62 injetados na economia, o festival poderia ser pago cinco vezes.

A pesquisa também questionou os entrevistados a avaliação que faziam do evento a partir das categorias o que está achando do festival, infraestrutura do festival, infraestrutura turística, praça de alimentação, atrativos culturais, segurança, parque de diversão, limpeza urbana e hospedagem. Todas as variáveis receberam nota acima de 800, o que, de acordo com a metodologia aplicada, aponta para o nível de excelência do evento.

Segundo o Prefeito da Estância de Amparo, Carlos Alberto Martins, estes dados mostram a grandiosidade do festival e o reforçam como o maior em público e realizado em área aberta do Estado de São Paulo, com retorno real do investimento e geração de empregos.

“É com imensa satisfação que compartilho os resultados que o festival conquistou este ano. Os números são verdadeiramente inspiradores e demonstram o alcance de nossos esforços em fortalecer nossa cidade como um destino turístico de renome. Com orgulho, observamos que mais de 15% dos participantes do evento escolheram visitar nossa cidade pela primeira vez. Os indicadores econômicos associados ao festival ultrapassaram nossas expectativas, contribuindo significativamente para o crescimento de setores como hospitalidade, gastronomia e comércio. Estamos no caminho certo para consolidar nosso papel como um polo de turismo vibrante, gerando oportunidades que ecoarão positivamente em todas as esferas da vida em nossa comunidade”, reforçou.

Sobre o Festival

O Festival de Inverno de Amparo é totalmente gratuito e já faz parte da tradição da cidade. Em 2023, o evento, realizado na Praça Pádua Salles, trouxe mais de 100 atrações musicais e artísticas nacionais e regionais. Entre os grandes nomes da música que passaram pelos quatro palcos estavam Família Lima, Barra da Saia, Sambô, Biquini Cavadão, Milton Guedes, Ana Carolina, Nando Reis, Bruno Barreto, Orquestra Rock, Sâmi Rico e César Menotti e Fabiano.

A Prefeitura de Amparo informa que a próxima edição já está agendada para os dias 5 a 28 de julho de 2024. Uma enquete foi disponibilizada no link https://amparo.sp.gov.br/festival2024 para que as pessoas possam sugerir possíveis atrações que se apresentarão no próximo ano do Festival de Inverno.

Fotos: Tiago Antonio Carsoso