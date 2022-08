Festival do Torresmo Autêntico leva o melhor do churrasco para São Lourenço da Serra

Como parte das comemorações do Dia do Padroeiro – São Lourenço – de São Lourenço da Serra, cidade da Região Metropolitana de São Paulo, o Festival do Torresmo Autêntico – o mais alegre do Brasil – vai acontecer entre os dias 11 e 14 de agosto, trazendo uma grande variedade gastronômica e artística para a população do município. O evento, com entrada gratuita, será realizado na Praça 10 de Agosto. A realização da festa é da Comedoria na Praça, com o apoio da Prefeitura Municipal de São Lourenço da Serra.

Intitulado o padroeiro dos cozinheiros, segundo alguns autores, São Lourenço também é considerado protetor dos grelhadores, dos pasteleiros, dos estalajadeiros, dos bibliotecários, dos bombeiros, dos profissionais do vidro, e dos pobres. Um leque muito variado de profissões, mas talvez os grelhadores, os cozinheiros e os pobres tenham sido os primeiros a reivindicar o seu estado de proteção e os primeiros a comemorar o seu dia – 10 de agosto.

O Festival do Torresmo Autêntico é uma feira gastronômica itinerante. No cardápio, destaque para a Costelada de São Lourenço – O Maior Churrasco da Cidade. Muitas opções e deliciosos cortes de carne bovina, suína e linguiça irão agradar o paladar do público que marcar presença no evento. Vale destacar também os mais variados rótulos de cervejas e chopps.

Artistas de diversos gêneros musicais irão se apresentar durante os quatro dias de festa. Na quinta-feira (11), a partir das 20h, a banda Quebrar Mar 011, cover da banda Charlie Brown Jr. se apresenta. Na sexta-feira, às 20h, o show fica por conta de Lucas Lima. No sábado, às 13h, haverá muito rock com a dupla Wlad & Wagner. No mesmo dia, às 17h30, show com o cantor Alexandre Mendes. Em seguida, às 20h, a cantora Marina Afarelli é quem comanda a festa.

No domingo, às 13h, o cantor Ricardo Vasconcellos é quem sobe ao palco. Às 18h, o show fica por conta da renomada banda Bicho de Pé, que irá apresentar o melhor da música regional brasileira dançante do norte e nordeste, como xote, baião, samba, forró, xaxado e arrasta-pé. Logo depois, às 20h, o show é da banda cover do Barão Vermelho, Vim de Marte.

Também estará à disposição das crianças uma área kids e Pet Friendly. Para mais informações sobre o evento, acompanhe nas redes sociais: @festivaldotorresmoautentico