Filme “Amor Líquido” será exibido dia 13/7, no Museu da Cidade – Casa de Vidro

Crédito: Divulgação

O longa-metragem levou sete anos para ser finalizado e foi inspirado na obra do filósofo polonês Zygmunt Bauman

No dia 13 de julho, sábado, às 19h, o filme “Amor Líquido”, produzido pela Oculto Filmes, será exibido no Museu da Cidade – Casa de Vidro. O filme, dirigido por Vítor Steinberg, é inspirado no livro homônimo de Zygmunt Bauman. A entrada é gratuita. Amor Líquido levou sete anos para ser finalizado e foi baseado na obra de Zygmunt Bauman, filósofo que ressaltou o conceito de ‘modernidade líquida’. O filme explora as complexidades das relações amorosas na sociedade contemporânea, um tema central no livro de Bauman, que reflete sobre a efemeridade dos vínculos humanos em um mundo cada vez mais volátil.

Em 2019, na futurista São Paulo, Paula, uma workaholic prestes a se casar, decide embarcar em uma jornada transformadora durante sua despedida de solteira. A convite de um ex-playboy dos anos 80, agora recluso e famoso por oferecer chá de Ayahuasca a celebridades em sua fazenda, Paula e seus amigos se lançam em uma busca por autoconhecimento. Ao retornar à cidade, Paula confronta sua decisão de casamento em meio a um intenso drama psicológico, questionando sua própria identidade em um mundo onde os laços humanos são frágeis e efêmeros.

Vítor Steinberg, escritor e diretor do filme, obteve autorização de Bauman para adaptar sua obra. A narrativa de Amor Líquido é um mergulho profundo nas angústias e na busca por identidade em um cenário urbano que simboliza tanto o caos quanto a oportunidade de crescimento pessoal. Ele estará no local para promover um debate sobre o longa-metragem após o término. Além disso, o astrônomo falecido em maio desse ano, Júlio Lobo, concedeu uma entrevista que estará presente dentro do filme, trazendo uma interpretação poética sobre o universo.

Serviço

Data: 13/07/2024 (sábado)

Horário: 19h

Local: Museu da Cidade – Casa de Vidro

Endereço: Avenida Heitor Penteado, 2145, Lago do Café -Taquaral

Entrada gratuita