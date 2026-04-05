Fim de semana registra ocorrências de violência, acidente e furto na região

Casos foram registrados em Holambra, Artur Nogueira e Santo Antônio de Posse entre sexta e sábado

O fim de semana foi marcado por diversas ocorrências policiais na região, envolvendo casos de violência doméstica, tráfico de drogas, acidente de trânsito e furto em diferentes municípios.

Em Holambra, no sábado, dia 4, um coletor de lixo foi atropelado enquanto trabalhava. A vítima e o condutor da motocicleta foram socorridos e encaminhados à unidade de saúde. O trabalhador permaneceu internado, aguardando transferência, enquanto o motociclista foi liberado após atendimento. A motocicleta apresentava sinais de adulteração e foi apreendida.

Também no sábado, em Santo Antônio de Posse, a Guarda Civil Municipal prendeu um homem por tráfico de drogas e ameaça no bairro São Judas. Durante a ocorrência, os agentes localizaram diversas porções de substâncias semelhantes à cocaína e ao crack, além de dinheiro e um canivete. O suspeito ainda ameaçou os guardas e permaneceu preso à disposição da Justiça.

Na sexta-feira, dia 3, em Santo Antônio de Posse, outra ocorrência mobilizou a GCM após denúncia de violência doméstica. O agressor atacou a companheira com socos, chutes e arremesso de um tijolo. Durante a abordagem, resistiu à prisão, invadiu uma residência e ameaçou os agentes, sendo posteriormente contido e encaminhado à delegacia.

Já em Artur Nogueira, também na sexta-feira, um homem em situação de rua foi detido após ser flagrado furtando materiais do interior de um prédio desativado na região central. A ação foi descoberta após moradores acionarem a Guarda Municipal ao perceberem movimentação suspeita.

As ocorrências reforçam a atuação das forças de segurança na região e destacam a importância das denúncias da população para o combate à criminalidade e a preservação da ordem pública.

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