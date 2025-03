Finais do Futsal de Verão 2025 acontecem neste sábado em Artur Nogueira

Entrada será permitida mediante à ingresso solidário; moradores devem trocar 1 litro de leite por pulseira nesta sexta (14) e sábado (15), no Ginásio

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude, divulga as finais do Campeonato de Futsal Verão 2025, que acontecem neste sábado (15). O evento acontece no Ginásio de Esportes Maurício Sia e contará com partidas decisivas, premiações e apresentações especiais.

Para acompanhar os jogos, será necessário realizar a troca de pulseiras por 1 (um) litro de leite, que será destinado às entidades assistenciais do município. A retirada das pulseiras será feita no próprio ginásio a partir das 8h30 desta sexta-feira (14) e no sábado (15), das 8h às 12h – caso as pulseiras não se esgotem na sexta-feira.

O secretário de Esporte, Lazer & Juventude, Caio Rodrigues, ressaltou a importância da iniciativa.

“Além de promovermos o esporte e a integração da comunidade, conseguimos unir essa grande final a uma causa solidária, beneficiando aqueles que mais precisam. Contamos com a presença de todos para essa noite de grandes emoções”, afirmou.

Programação das finais

18h30 – Abertura dos portões

19h15 – Hino nacional e municipal

19h30 – Final Feminino

20h30 – Apresentação da Cia de Dança

20h45 – Hino nacional e municipal

21h – Final Masculina

22h15 – Início do show musical (Grupo Pura Opção)