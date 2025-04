POLÍCIA MILITAR APREENDE DROGAS, EM PEDREIRA.

Na noite de segunda (14), por volta das 19h50min, os policiais militares estavam patrulhando o Jardim Triunfo quando viram um indivíduo parando uma motocicleta e entregando uma nota de R$ 20,00 para outro, que por vez virou para trocar o dinheiro e pegar algo das mãos de um terceiro indivíduo, o qual estava no quintal de um imóvel abandonado, sendo que este se evadiu pelos fundos. Os outros dois foram abordados e o motociclista, D.C.R., nascido em 10/1999, disse que estaria comprando drogas para uso próprio, das mãos de F.P.J.S., nascido em 03/1997, que estava junto com o homem que se evadiu. O local foi vistoriado com apoio de outras equipes e da GCM, sendo localizados e apreendidos: 207 microtubos com cocaína ; 01 aparelho celular; 86 porções de maconha; 158 pedras de crack; 56 porções de haxixe; R$ 47,40.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia, onde os dois infratores da Lei foram qualificados como investigados e foram liberados para responder em liberdade; todo o material ficou apreendido e a motocicleta utilizada foi recolhida ao pátio por estar com licenciamento em atraso e o condutor não ser habilitado,