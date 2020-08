Finalizada primeira etapa das obras do Pronto Socorro Avançado

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, através da Diretoria de Obras e Engenharia, concluiu na quarta-feira, dia 12 de agosto, a obra de execução da estrutura em pré-moldados do Pronto Socorro Avançado, localizado na região central do município.

Com área total de 2 mil m², divididos igualmente em dois pisos, o espaço será utilizado para ampliação e melhoria do atendimento à população. Para a construção da primeira fase de pré-moldados, foram investidos R$ 1.475.830,38, provindos exclusivamente de recursos próprios.

No projeto a ser executado, o piso térreo funcionará como Pronto Socorro Avançado e contará com recepção, consultórios, salas para realização de exames e procedimentos, urgência e emergência, entre outros. O piso superior será reservado para futuras ampliações, conforme a demanda do município.

A fim de garantir que a obra não seja interrompida com a troca da gestão, a administração deixará reservado o valor de R$2.673.715,00 e publicará nesta sexta-feira, dia 14 de agosto, o edital da concorrência pública para a contratação da empresa responsável pela conclusão das obras do piso térreo para o pleno funcionamento do Pronto Socorro Avançado.

Frisamos que a realização do processo licitatório em questão não reflete nas proibições do período eleitoral, uma vez que, a verba proveniente já foi objeto de repasse à Prefeitura, estando disponível na conta bancária do município, conforme disposto no artigo 73, inciso VI, alínea “a” da Lei n. 9.504/97.