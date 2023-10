Flagrante de Furto pela Polícia Militar em Mogi Guaçu na Noite de 12 de Outubro

Da Redação

Localização : Avenida dos Trabalhadores, Mogi Guaçu, São Paulo

No último dia 12 de outubro, um flagrante na Av do Trabalhadores da cidade de Mogi Guaçu. O suspeito, identificado como WJAG, foi detido pela Polícia Militar após uma denúncia de atividade suspeita em um estabelecimento comercial.

Por volta das 22 horas, uma equipe policial recebeu uma denúncia de que um indivíduo estava no interior de um estabelecimento comercial na região. Rapidamente, a equipe se dirigiu ao local, onde conseguiu deter o autor, que havia pulado o muro frontal do estabelecimento. Ele estava carregando uma bolsa que continha uma máquina de poda, que o proprietário sabia como ser de uso em seu comércio.

Além disso, com o apoio de outras equipes, foi constatado um arrombamento na porta dos fundos do estabelecimento, afirmando que o suspeito havia entrado ilegalmente no local para cometer o furto.

Todos os detalhes do incidente foram apresentados à escrivaninha e ao delegado plantonista, que prontamente lavrou um boletim de ocorrência de furto. O autor do furto, WJAG, foi detido e ficou à disposição da justiça para as devidas providências legais.