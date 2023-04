FORAGIDO POR HOMICÍDO EM MINAS É PRESO PELO BAEP EM JAGUARIÚNA

Reportagem: Susi Baião

Homem procurado por homicídio em Minas Gerias, foi preso por policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia), na manhã dessa segunda- feira (3), em Jaguariúna.

De acordo com a PM (Polícia Militar), o suspeito foi abordado durante a Operação Impacto – Adaga II no bairro Tanquinho velho.

Após pesquisas no sistema, foi constatado um mandado de prisão em seu desfavor, pela Justiça de Minas Gerais por homicídio .

O caso foi registrado na delegacia da cidade e após o registro da ocorrência, o acusado, ficou à disposição da Justiça.