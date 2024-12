Força Tática Captura Procurado por Tráfico de Drogas em Mogi Mirim

Na noite de 21 de dezembro, a equipe da Força Tática da Polícia Militar de Mogi Mirim realizou a captura de um indivíduo procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de entorpecentes. Durante patrulhamento pela área da 2ª Companhia, os policiais, munidos de informações sobre um mandado de prisão contra M.R, deslocaram-se até a residência do suspeito.

No local, a equipe fez contato com o indivíduo, informando-o sobre o mandado em seu desfavor. A esposa do capturado, A.., também foi notificada sobre a situação. Após consulta via COPOM, confirmou-se que M.. era procurado pelo crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, que trata do tráfico de drogas.

O suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, onde o delegado de plantão, registrou a ocorrência por meio do Boletim de Ocorrência, classificando o caso como captura de procurado.

M. permaneceu detido, ficando à disposição da Justiça para os devidos procedimentos legais. A ação demonstra o comprometimento das forças de segurança em combater o crime e garantir a aplicação da lei.