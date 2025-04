DIREITO DA PESSOA IDOSA: JAGUARIÚNA REALIZA PRÉ-CONFERÊNCIA

Foi realizado nesta quarta-feira, dia 23, no Centro de Convivência Raízes da Vida, o evento preparatório da III Conferência Municipal da Pessoa Idosa de Jaguariúna, que acontecerá no próximo dia 23 de maio.

A finalidade do encontro foi ouvir os representantes da sociedade civil, além de preparar e mobilizar os usuários e trabalhadores para a participação nas conferências municipais.

Esta pré-conferência contou com 99 participantes e desse encontro foram apresentadas 18 propostas, dentre os 5 eixos definidos pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, que serão levadas à plenária da conferência, marcada para o dia 23 maio, das 8h às 12h, no Teatro Dona Zenaide, onde serão extraídas e votadas as propostas a serem levadas para a etapa estadual.