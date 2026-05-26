Franco Montoro abre inscrições para Vestibular de Inverno com 260 vagas para cursos noturnos

A Faculdade Municipal Professor Franco Montoro (FMPFM) está com inscrições abertas para o processo seletivo do Vestibular de Inverno 2026, que oferece 260 vagas distribuídas entre cinco cursos de graduação noturnos: Administração, Ciência da Computação, Enfermagem, Engenharia Química e Psicologia. O edital completo desse processo seletivo encontra-se disponível no Diário Oficial do Município desta terça-feira, 26 de maio, pelo link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=ODIzMDIz, entre as páginas 25 e 29.

As inscrições serão realizadas até às 12h do dia 3 de julho, e o cadastramento do interessado deverá ser feito, única e exclusivamente, pelo link: www.francomontoro.com.br . O Vestibular de Inverno tem por objetivo o recrutamento, a seleção e classificação de candidatos para o ingresso na instituição a partir do segundo semestre do ano letivo de 2026.

São oferecidas oportunidades para os cursos de Administração (100 vagas), Ciência da Computação (43 vagas), Enfermagem (34 vagas), Engenharia Química (49 vagas) e Psicologia (34 vagas).

Os selecionados serão conhecidos por meio de uma prova, que será realizada em fase única no dia 4 de julho, das 9h às 12h, no Campus Central da Faculdade Franco Montoro, com sede na Fundação Educacional Guaçuana (FEG), localizado na Rua Hugo Pancieira, 386 – I -, no Imóvel Pedregulhal.

A prova será formada por questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais (química, física e biologia), além de redação. O tempo máximo de duração da prova será de três horas. A prova consiste na avaliação da capacidade do candidato expressar-se por meio das diversas formas de ensino, sendo aberto para todos os interessados que tenham concluído o ensino médio.

Os candidatos deverão apresentar-se com uma hora de antecedência ao local, munidos do documento original de identidade, caneta esferográfica preta ou azul e serão vetados o porte e o uso de qualquer outro aparelho, instrumento ou fonte de consulta.

O resultado será divulgado a partir das 13h do dia 6 de julho pelo site: www.francomontoro.com.br e pelo Diário Oficial do Município de Mogi Guaçu.