“Franco Montoro” cria plataforma virtual para interação com ex-alunos

A Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro” implantou uma nova plataforma, denominada “Portal de Egressos”, para promover a interação entre a instituição e seus ex-alunos de graduação e pós-graduação através de uma rede colaborativa.

Trata-se de um ambiente virtual que tem como objetivo principal reunir informações sobre o percurso profissional e acadêmico dos ex-alunos, com fins na constante busca por melhorias gerenciais, acadêmicas e estruturais.

O programa propõe estabelecer ainda um contato permanente com ex-alunos por meio de convites para participação em eventos, divulgação de programas de pós-graduação e de vagas de trabalho e outros temas de interesse dos egressos da “Franco Montoro”.

O “Portal de Egressos” pode ser acessado facilmente através do site da Faculdade, em https://www.francomontoro.com.br/egressos/.

Nele já estão disponibilizados links para o questionário a ser respondido pelo ex-aluno e o formulário de cadastro para efetivar sua participação, além de indicações de oportunidades de emprego e mais um em construção.

A nova plataforma é mais um importante passo da FMPFM para o aprimoramento de suas funções, buscando ampliar seus canais de diálogo com a sociedade, além de dedicar-se ao processo permanente de avaliação educacional como foco no aperfeiçoamento e na melhoria do ensino superio.

Fundada em 1999 e em atividade desde 2000, a Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro” começou com o primeiro curso de Engenharia Ambiental no Estado de São Paulo, segundo Brasil, seguido do curso de Administração.

Desde então, implantou novos cursos de graduação e formou gerações de profissionais hoje bem sucedidos em suas carreiras. Atualmente são ofertados também os cursos de Psicologia, Engenharia Química, Enfermagem, Ciência da Computação e Nutrição, além do novo curso de Medicina, iniciado este ano, e das opções em nível de pós-graduação.