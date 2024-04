Fundação José Pedro de Oliveira abre inscrições para o programa de estágio

Crédito: Arquivo PMC

Vagas para as áreas de Administração, Administração Pública, Ciências Biológicas, Contabilidade, Direito e Jornalismo

A Fundação José Pedro de Oliveira, gestora da Mata de Santa Genebra, está com inscrições abertas para o programa de estágio. As vagas são para estudantes das áreas de Administração, Administração Pública, Ciências Biológicas, Contabilidade, Direito e Jornalismo.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente até 13 de maio, pelo endereço no link https://www.portalabre.com.br/ProcessoSeletivoEdital.do. As informações prestadas na ficha de inscrição e respostas ao questionário para análise curricular são de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá cobrança de taxa para a inscrição. As vagas são para atuação na cidade de Campinas

Para realizar sua inscrição no processo seletivo, o(a) candidato(a) deverá acessar o site do Portal ABRE (www.portalabre.com.br/ProcessoSeletivoEdital.do) clicar em “ver detalhes” ao lado do logotipo da Fundação José Pedro de Oliveira (Mata de Santa Genebra).

Para mais informações, acessar https://www.fjposantagenebra.sp.gov.br/concursos-e-selecoes-publicas

Dúvidas poderão ser dirimidas por meio do e-mail: campinas@portalabre.com.br

Os estagiários receberão uma bolsa-auxílio no valor de 1.302,00 (um mil e trezentos e dois reais) a bolsa-auxílio do estágio de nível superior e terão direito ao auxílio-transporte. A jornada é de 30 horas semanais, distribuídas em 6 horas diárias.

Para participar, o estudante deve possuir cadastro no Abre e estar matriculado em uma instituição de ensino superior.

O processo

Ao término da inscrição, o candidato estará apto a responder o questionário para análise curricular. O candidato receberá o questionário por e-mail no dia 15 de maio de 2024 e tem como prazo para enviar as respostas entre 15 e 19 de maio de 2024. O candidato que não receber o e-mail com o questionário, pode enviar mensagem para campinas@portalabre.com.br antes do término do prazo, relatando a dificuldade. Dúvidas também podem ser enviadas para o e-mail campinas@portalabre.com.br. A publicação da classificação provisória será em 13 de maio. A publicação da classificação definitiva e homologação será em 4 de junho.

De acordo com os organizadores do processo seletivo, é importante que os candidatos leiam atentamente o edital, que traz todas as informações necessárias. Para ter acesso ao edital completo acesse: https://www.fjposantagenebra.sp.gov.br/concursos-e-selecoes-publicas