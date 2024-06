Fundo Social de Holambra inicia Campanha Inverno Sem Frio 2024

O Fundo Social de Solidariedade de Holambra inicia esta semana nova edição da campanha Inverno Sem Frio, voltada à arrecadação de roupas e agasalhos como calças, blusas de manga longa, casacos, meias e toucas, e também de calçados e cobertores.

Serão aceitos itens novos ou usados, desde que estejam em boas condições de uso. Eles passarão por triagem e serão distribuídos às famílias em situação de vulnerabilidade social acompanhadas pelo Departamento Municipal de Promoção Social.

A primeira-dama e presidente voluntária do Fundo Social, Yvonne Schouten Capato, explica que serão aceitos artigos de vestuário adulto, masculino e feminino, e também infantil. “Holambra foi muito solidária e doou, no último mês, toneladas de roupas, cobertores, alimentos, além de produtos de higiene e de limpeza para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Agora chegou a vez de unirmos forças para ajudar os holambrenses que mais precisam a ficar longe do frio ao longo deste inverno”, disse.

A arrecadação será feita por meio de caixas da campanha que estão disponíveis em 17 pontos da cidade, entre eles a Prefeitura, o Salão da Terceira Idade, o Centro de Referência da Assistência Social e o Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho, o NAOTT, além de comércios e residenciais (veja lista abaixo).

Confira onde levar a sua doação:

Salão da Terceira Idade

Rua Muscaris, 99 – Morada das Flores

Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)

Rua Solidagos, 99 – Morada das Flores

Prefeitura de Holambra

Alameda Maurício de Nassau, 444 – Centro

Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho (NAOTT)

Rua Frésias, 66 – Girassóis de Holanda

E mais 13 pontos espalhados pela cidade:

– Residencial Flor D’ Aldeia

– Residencial Nova Holanda

– Residencial Portal do Sol

– Residencial Palmeiras Park

– Condomínio Fazenda Duas Marias

– Supermercado Eva (Centro)

– Supermercado Eva (Imigrantes)

– Makim Supermercado

– Remafra Supermercado

– Daolio Supermercado

– Posto de Combustíveis Pioneiro

– Multidrogas (Centro)

– Loterica Pé Quente