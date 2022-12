Fundo Social de Solidariedade capacita mulheres do Bairro dos Pereiras

O Fundo Social de Solidariedade finalizou na terça-feira, 6, o curso gratuito de Padaria Artesanal. A edição ocorreu para a comunidade do Bairro dos Pereiras, na Zona Rural de Amparo.

O curso de padaria artesanal aconteceu no salão anexo à Capela Santa Cruz, com 12 mulheres. A carga horária foi de 30 horas, capacitando 12 mulheres, residentes na zona rural.

“O objetivo do curso é promover a autonomia pessoal e financeira, gerando renda e proporcionando o empreendedorismo”, explicou a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Léia Carolina.

Nas 30 horas de capacitação, as mulheres produziram receitas como rosca estrela; pão de forma; pão integral; pão recheado; pão de batata com catupiry; pão de cenoura com goiabada; pão de maçã e pão de ervas.