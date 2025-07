Sarampo volta a preocupar e Governo de SP reforça importância da imunização

O Governo de São Paulo reforça a importância da vacinação contra o sarampo frente ao alerta epidemiológico emitido por países vizinhos ao Brasil. Com o início das férias escolares, e as viagens nacionais e internacionais, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) ressalta o cuidado ao risco de exposição e reintrodução do vírus no país.

A vacina tríplice viral é a medida de prevenção mais segura e eficaz contra o sarampo, protegendo também contra a rubéola e a caxumba.

Desde 2024, todas as regiões da Organização Mundial da Saúde (OMS) registraram aumento no número de casos da doença. No Brasil, somente neste ano, foram confirmados cinco casos de sarampo até o momento, sendo um deles no estado de São Paulo, de fonte de infecção desconhecida.

“O sarampo é transmitido de pessoa para pessoa através do contato com secreções respiratórias no qual o vírus pode ser eliminado ao tossir, espirrar ou falar. Após a transmissão, os sintomas costumam aparecer entre 7 e 21 dias. A pessoa infectada pode transmitir o vírus desde seis dias antes até quatro dias depois do surgimento das manchas vermelhas na pele”, explica Tatiana Lang, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) da SES-SP.

Para aqueles que forem viajar, é necessário atualizar a caderneta de vacinação pelo menos 15 dias antes do embarque. Os viajantes que apresentarem febre e exantema até 21 dias após o retorno devem evitar contato com outras pessoas, procurar atendimento médico imediato e informar seu histórico de deslocamento ao profissional de saúde.

Aumento na cobertura vacinal do calendário básico

O Estado melhorou a cobertura vacinal de todos os imunizantes e sete se destacam no calendário básico infantil ao apresentarem crescimento expressivo. A primeira dose da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, subiu de 78,42% em 2022 para 98,65% em 2024, um aumento de 20,23 pontos percentuais. A cobertura da vacina contra febre amarela também cresceu, passando de 64,40% para 81,16%, avançando 16,75 pontos percentuais.

Outras vacinas também apresentaram aumento significativo: a pentavalente passou de 76,74% para 91,77% (15,03 pontos percentuais), a poliomielite cresceu de 77,13% para 91,73% (14,6 pontos percentuais), a vacina contra rotavírus subiu de 77,21% para 90,13% (12,92 pontos percentuais), a meningocócica C de 78,19% para 90,15% (+11,96 pontos percentuais) e a BCG avançou de 82,13% para 90,25% (8,12 pontos percentuais) atingindo a meta nacional de 90%.

Quem deve se vacinar contra o sarampo

Crianças de 6 a 11 meses: Dose Zero (D0) (vacinação com vacina com o componente sarampo para crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias de idade), em contexto de risco aumentado de exposição ao vírus. Esta dose não é válida para a rotina, devendo-se manter as indicações estabelecidas no Calendário Nacional e Estadual de Vacinação.

Pessoas na faixa etária de 12 meses a 29 anos:

Crianças de 12 meses a menores de cinco anos: atualizar situação vacinal conforme indicações do Calendário Nacional e Estadual de Vacinação para a idade, isto é, primeira dose (D1) aos 12 meses com a tríplice viral e aos 15 meses (D2), Dose de tetraviral (ou tríplice viral + varicela monovalente).

Pessoas de cinco a 29 anos: iniciar ou completar o esquema de duas doses da vacina tríplice viral, com o intervalo mínimo de 30 dias entre elas.

Pessoas na faixa etária de 30 a 59 anos: administrar uma dose de tríplice viral naquelas que não comprovarem vacinação anterior contra o sarampo.

Profissionais da saúde, turismo, hotelaria, transporte, alimentação e educação devem estar com esquema vacinal completo.

Dúvidas sobre a vacinação?

O Governo de SP, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, criou o portal “Vacina 100 Dúvidas” com as 100 perguntas mais frequentes sobre vacinação nos buscadores da internet. A ferramenta esclarece questões como efeitos colaterais, eficácia das vacinas, doenças imunopreveníveis e quais os perigos ao não se imunizar. O acesso está disponível no link: www.vacina100duvidas.sp.gov.br.