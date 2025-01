Fundo Social de Solidariedade de Pedreira e entidades definem o “Calendário de Eventos 2025”

O Fundo Social de Solidariedade de Pedreira, presidido pela primeira-dama Vanessa Marinelli Polidoro, reuniu na noite de 29 de janeiro, nas dependências da Câmara Municipal, representantes de entidades, associações, clubes, instituições, ONGS e produtores culturais que atuam no Município, para definir o “Calendário de Eventos”, para o ano de 2025.

Na abertura dos trabalhos, a primeira-dama Vanessa Polidoro ressaltou a importância da participação de todos. “Vamos definir as datas dos eventos que acontecerão durante todo o ano, assim as atividades não serão realizadas em um mesmo dia, prejudicando a arrecadação de verbas”, enfatizou.

Para o Prefeito Fábio Polidoro a participação dos representantes de várias entidades confirmou a seriedade do encontro. “Nossos agradecimentos a todos que estiveram participando ativamente da definição do ‘Calendário de Eventos para 2025’. Em breve ele estará sendo publicado no site da Prefeitura de Pedreira”, destacou o Prefeito de Pedreira.

Durante seu discurso a Vice-prefeita Magda Bellix, parabenizou as equipes das secretarias municipais de Assistência e Desenvolvimento Social e de Divulgação e Turismo pela dedicação em desenvolver a reunião e elaborar o Calendário de Eventos de 2025, apoiando assim o Fundo Social de Solidariedade de Pedreira.