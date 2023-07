FUNDO SOCIAL PROMOVE JAGUARIÚNA SOLIDÁRIA NO ROSEIRA DE BAIXO DIA 14 DE JULHO

O bairro Roseira de Baixo vai receber a edição de julho do programa Jaguariúna Solidária. A ação vai acontecer no próximo dia 14, das 9h às 16h, no Parque Américo Tonietti. Pessoas em vulnerabilidade poderão retirar doações de roupas, calçados, acessórios e brinquedos, entre outros.

O programa é promovido pelo Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Secretaria de Assistência Social de Jaguariúna. Para retirar as doações, basta apresentar o Cartão Cidadão e levar uma sacola para carregar as peças escolhidas.

O programa Jaguariúna Solidária é realizado pela Prefeitura em diferentes bairros da cidade com o objetivo de ajudar a população.

O Parque Américo Tonietti fica na Rua Figueira, s/nº, no bairro Roseira de Baixo.

Foto: Ivair Oliveira