Furno sedia a fase geral da Gincana da Matemática

440 alunos da rede municipal participam nesta segunda-feira, dia 11 de novembro, e, na quinta-feira, dia 14 de novembro, da fase geral da Gincana da Matemática, promovida pela Secretaria Municipal da Educação. Os alunos do Ensino Fundamental II (6º a 9º ano) de 11 escolas municipais foram envolvidos na ação, que teve como objetivo valorizar o potencial dos estudantes para a matemática.

Na primeira fase, mais de três mil alunos foram envolvidos nas atividades. Ao todo, foram oito tipos de jogos divididos em oficinas, que os estudantes visitam e jogam durante o período da gincana na escola, como treminó, dominó (de fração, de figuras geométricas, de potência, raiz, algarismos romanos, de quantidade, adição e multiplicação) e Batalha Naval.

Agora, os 40 estudantes com melhor desempenho em suas escolas vão participar da fase geral, que ocorre no Ginásio Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova. “É uma maneira de trabalhar a matemática nas escolas de uma forma que chame a atenção dos nossos estudantes e para que eles entendam a importância da disciplina”, comentou Paulo Paliari, secretário da Educação.

As escolas participantes são:

EMEF João Bueno Jr

EMEF Profº. Geraldo Sorg

EMEF Adirce Cenedeze Caveanha

EMEF Profª. Marina Ap. Rogério Paschoalotti

EMEB Coronel Joaquim Leite de Souza

EMEF Profª. Maria Diva Franco de Oliveira

EMEF Antônio Giovani Lanzi

EMEF Profª. Rita de Cássia Gomes da Silva Cola

EMEF Waldomiro Calmazini

EMEF Anira Franco de Campos

EMEF Profª. Márcia Helena Martini Falsete Risola