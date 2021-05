Furto de cabos de energia na bomba de captação interrompe abastecimento de água em Santo Antônio de Posse

Na madrugada deste domingo, dia 16, houve a ocorrência de furto de cabos de energia elétrica na bomba de captação de água no Camanducaia Mirim, localizada no Barreiro.

De acordo com comunicado do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Santo Antônio de Posse, o ocorrido ocasionou a interrupção no abastecimento de água na madrugada deste domingo (16). Segundo a prefeitura o abastecimento foi retomado por volta das 16h.

No comunicado o DAE destacou que os cabos furtados são da bomba que capta a água bruta para tratamento. Devido à falta de chuvas o município está em racionamento desde o dia 7 de maio. O desperdício de água pode gerar multa ao morador.