Ginástica Artística de Jaguariúna terá competição interna no azulão

Equipe que representou Jaguariúna na última competição em Campinas. Foto: SEJEL

O evento interno, neste sábado (5), contará com mais de 80 ginastas

A equipe de Ginástica Artística de Jaguariúna, iniciativa da Prefeitura por meio do Projeto Campeões da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL), está em ritmo acelerado de competições e apresentações. Após conquistar resultados expressivos no torneio regional realizado no Colégio Liceu, em Campinas, no mês passado, os atletas da cidade se preparam agora para uma competição interna, que acontece neste sábado, dia 5 de julho, a partir das 8h no Ginásio do Azulão.

O evento é aberto ao público e reunirá mais de 80 ginastas, com apresentações nas categorias iniciante, intermediário e avançado. Todos os participantes receberão medalhas e haverá premiação especial para os destaques de cada aparelho e na somatória geral. A programação se estenderá por toda a manhã.

Destaques em Campinas

Em Campinas, Jaguariúna foi representada por 21 atletas — 8 no nível avançado e 13 no intermediário — participando das provas de salto e solo. A equipe conquistou o vice-campeonato na categoria intermediário, além de diversos pódios individuais.

Resultados selecionados:

Intermediário – Categoria 3Ana Luísa Nascimento – 2º lugar (27,70 pts)Ana Flávia Lanzoni – 3º lugar (27,50 pts)Laura Santos de Oliveira – 3º lugar (27,50 pts)

Intermediário – Categoria 2Maria Fernanda Rodrigues de Souza – 4º lugar (27,80 pts)

AvançadoAna Cecília da Silva – 4º lugar (28,80 pts)Sofia Sindeli – 5º lugar (28,70 pts)

Formação e inclusão pelo esporte

A Ginástica Artística de Jaguariúna faz parte do Projeto Primeiros Passos, voltado à formação esportiva de crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. O programa integra o conjunto de ações do Projeto Campeões, que ainda contempla o “Pro Ativa”, para jovens e adultos a partir de 18 anos, e o “Viva Melhor”, focado em pessoas com 50 anos ou mais.

Segundo a SEJEL, as inscrições para a turma de ginástica artística serão reabertas em agosto, e os interessados devem acompanhar os canais oficiais da Prefeitura para mais informações.