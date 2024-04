Furto de Celular em Mogi Mirim: Suspeito Capturado Após Perseguição Policial

Da Redação

Na tarde do dia 19 de abril, a equipe do RPM II estava em patrulhamento próximo à Praça Rui Barbosa, em Mogi Mirim, quando foram abordados por um senhor visivelmente nervoso. O indivíduo informou à equipe que havia sido vítima de furto de celular nas proximidades de uma loja na região. Descreveu detalhadamente as características do suspeito, permitindo que a polícia iniciasse imediatamente as buscas.

Em cooperação com o Comando Força Patrulha, a equipe iniciou o patrulhamento na área, visando localizar o autor do delito. Do outro lado da praça, os policiais avistaram um indivíduo correspondendo às características fornecidas pela vítima. Ao perceber a presença das autoridades, o suspeito tentou empreender fuga a pé, desencadeando uma breve perseguição.

Durante a perseguição, o suspeito foi observado descartando um objeto em um matagal no meio da praça. Após sua contenção, uma revista foi realizada, não revelando nada de ilícito. No entanto, ao retornar ao local onde o objeto foi descartado, os policiais encontraram o celular que havia sido reportado como furtado.

O suspeito foi então detido e as partes envolvidas foram conduzidas ao Departamento de Polícia de Mogi Mirim, onde o delegado de plantão foi informado sobre o ocorrido e elaborou o Boletim de Ocorrência Policial. Apesar da confirmação do delito, as partes foram liberadas, uma vez que a vítima optou por não prosseguir com a representação.

O rápido e eficaz trabalho da equipe policial resultou na recuperação do celular furtado e na captura do suspeito, demonstrando o compromisso das autoridades em combater a criminalidade e garantir a segurança da população de Mogi Mirim.