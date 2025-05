Festa do Trabalhador de Pedreira será realizada nesta quinta-feira, no Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini

Em comemoração ao dia 1º de Maio, homenageando o Trabalhador, a Prefeitura Municipal de Pedreira, através de sua Secretaria de Esportes e Lazer, estará promovendo uma grande Festa, nas dependências do Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini, com show de prêmios e muito futebol.

O evento, além de ser uma reverência à classe trabalhadora, também proporciona momentos de confraternização entre os cidadãos, reunindo famílias inteiras, que irão assistir à final do Torneio do Trabalhador de Futebol 2025 e participarão do sorteio de muitos prêmios.

“Convidamos a população pedreirense para que estejam conosco nesta quinta-feira, 1º de maio, a partir das 9 horas, para a final do tradicional Torneio de Futebol e para o sorteio de muitos prêmios”, destaca o Prefeito Fábio Polidoro.