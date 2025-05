O arame também está no cultivo de café

O brasileiro é apaixonado por café, que é uma das bebidas mais consumidas no país. Como segmento econômico, a cafeicultura desempenha papel importante na economia nacional. “O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo, e a produção local é vital para equilibrar o suprimento global. Contudo, em anos de baixa bienalidade, como 2025, a plantação tem sido afetada pela restrição hídrica e pelas altas temperaturas durante a floração”, explica Vanessa Amorim, analista de mercado agro da Belgo Arames. Ela destaca que a bienalidade é um fenômeno natural do café, caracterizado pela alternância de altas e baixas produções.

Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a combinação de fatores climáticos desfavoráveis está impactando a produtividade do café. A estimativa para a produção nesta safra é de 51,8 milhões de sacas, o que representa redução superior a 4% em relação a 2024. Nesse contexto, para garantir a qualidade dos grãos, os produtores precisam estar atentos ao manejo do solo e aos tratos culturais. Uma das etapas mais importantes para a qualidade do café é o processo de secagem. “Se não realizado de maneira eficaz, esse processo pode prejudicar o produto final”, alerta a analista da Belgo Arames.

Vanessa explica que a secagem pode ser feita de diferentes maneiras, como em terreiros ou secadores mecânicos. O terreiro suspenso tem se mostrado particularmente eficiente nesse processo. “Ao optar por esse método, o produtor utiliza uma estrutura de tela hexagonal com malhas finas sustentada por arames lisos esticados sobre pilares de cimento ou madeira. O terreiro suspenso permite que os grãos sequem lentamente, evitando o contato direto com o chão”, acrescenta.

Esse método oferece uma secagem mais uniforme, o que reduz o risco de fermentações indesejadas e resulta em produto final mais “limpo”. Para atingir a excelência na produção, o terreiro suspenso deve ser projetado de forma personalizada para atender às necessidades específicas de cada propriedade. Os cafeicultores também devem prestar atenção à qualidade do arame e da tela utilizados.

“Nesse aspecto, a Belgo Arames tem muito a contribui com suas tecnologias avançadas, presente em todas as fases de produção do café, desde a produção do produto até no preparo final, com o arame de produção do coador de pano. Recomendamos o uso do arame ovalado Belgo ZZ-700 Bezinal, que se destaca pela sua alta resistência à corrosão”, afirma Vanessa Amorim.

“Com a adoção de tecnologias mais eficientes, a cafeicultura mantém sua tradição e excelência. Os produtores fortalecem sua presença no mercado nacional e internacional, garantindo um café diferenciado e contribuindo para a sustentabilidade econômica e social do setor”, conclui a analista da Belgo Arames, empresa referência no mercado brasileiro de aço.

Sobre a Belgo Arames

