Furto em Loja de Mogi Guaçu é Interrompido pela Polícia Militar na Madrugada

Na madrugada desta terça-feira, 3 de dezembro, um furto em um estabelecimento comercial localizado em Mogi Guaçu foi frustrado pela ação rápida da Polícia Militar, acionada pelo proprietário da loja. O crime foi detectado por meio do sistema de monitoramento, que flagrou dois indivíduos em ação no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial foi mobilizada via 190 e, com o apoio da viatura 17-695, composta pelo cabo PM Luís Fernando e o soldado PM Lucas, realizou uma varredura no terreno anexo à loja. Durante a busca, localizaram um suspeito identificado como C., escondido atrás de pilhas de pallets.

Próximo ao indivíduo, foi encontrada uma mochila contendo diversos itens furtados, entre eles:

26 cadeados da marca Pado

3 trenas da marca EDA

Ferramentas diversas, incluindo facas, chaves de diferentes tipos, um alicate e uma chave inglesa.

Além disso, foi constatado que a cerca de concertina havia sido danificada, permitindo o acesso ao estabelecimento pelo telhado.

Apesar das buscas, um segundo suspeito, também identificado nas imagens de monitoramento, não foi localizado. A equipe de perícia técnica esteve no local para realizar os procedimentos necessários antes da liberação da área.

O suspeito detido recebeu voz de prisão no local, sendo conduzido à delegacia de plantão, onde a delegada ratificou a prisão. Os materiais furtados foram devolvidos ao proprietário.

A ação eficiente das autoridades ressalta a importância da vigilância eletrônica e da rápida comunicação com a polícia para inibir crimes e garantir a segurança da comunidade.