FUTSAL DE VERÃO 2025: Maior campeonato de Artur Nogueira começa em 27 de janeiro

Conheça as 30 equipes participantes

O Campeonato mais aguardado do ano em Artur Nogueira já está com data marcada. O Futsal de Verão 2025 começa no dia 27 de janeiro, uma segunda-feira que promete agitar as torcidas do município.

De acordo com a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da secretaria de Esporte, Lazer & Juventude, neste ano 30 equipes se inscreveram, sendo 12 times da categoria Feminino e 18 times do Masculino.

Caio Rodrigues, secretário de Esportes, convida a todos para a grande estreia que está prevista para acontecer a partir das 19h15, no Ginásio Maurício Sia. “Mais um ano desse grande evento esportivo. Vamos iniciar as atividades esportivas com o pé direito, curtindo o maior campeonato da nossa cidade e apoiando os atletas”, vibra ao anunciar a novidade.

A divisão dos grupos, bem como a data dos próximos jogos foram definidos via Congresso Técnico.

Para ficar por dentro dos placares, partidas e toda a comissão técnica, o torcedor poderá baixar o aplicativo “Placar Esportivo”, disponível para iOS e Android, e acompanhar tudo de perto. Uma vez instalado, basta apertar o botão “Convidado” e, na barra de pesquisa, digitar “Artur Nogueira”.

CONHEÇA AS EQUIPES

Categoria Feminino

Barcelona FC

Bola na Rede

Tijuana FC

Artimanha Football

Dep. Sanka

Real Futsal FC

Adaga

Viracopos FC

Barça

Poderosas FC

SBS Limeira

Fenix FC

Categoria Masculino

Alquimista Sport

Armax

Atlético São Vicente

Bueiro Futsal

Central do Tiju FC

Guerreiros União FC

Itamaraty FC

Juventus EC

Os Craques

Pura Amizade – Agapé

Roma FC

Sacilotto FC

São João dos Pinheiros

Só Perfil

Supreme FC

Tabajara FC

Tijuana FC

UNE Artur FC