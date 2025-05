Judoca nogueirense garante vaga na final estadual dos Jogos Escolares

Artur Nogueira mais uma vez marcou presença nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP), com destaque para o judoca Pietro Vaz, de 12 anos, que conquistou a medalha de bronze e garantiu vaga na fase final da competição. Pietro é aluno da Escola Estadual José Ap. Munhoz e competiu na categoria Sub-14 Super Ligeiro.

A competição é organizada pelo Governo do Estado através da FEDEESP (Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo) e contempla alunos de 21 modalidades, com idades entre 12 e 17 anos. Com um histórico vitorioso de conquistas e medalhas, o judô é uma das modalidades em que os alunos nogueirenses participam.

A fase classificatória do judô foi realizada no último sábado (10/05), no Ginásio Falcão, em Praia Grande. Artur Nogueira foi representada por 16 atletas, de quatro escolas estaduais: E.E. José Amaro Rodrigues, E.E. José Ap. Munhoz, E.E. Severino Tagliari e E.E. Magdalena S. Grosso.

Apesar da derrota na estreia, Pietro venceu todas as lutas da repescagem e subiu ao pódio, garantindo a classificação para a Fase Final do JEESP, marcada para o dia 22 de junho, em Hortolândia. “Pietro vem colecionando resultados excelentes em 2025. Esse é seu primeiro ano nos Jogos Escolares, e já garantiu a vaga para a fase final”, comemora a técnica Camila Vieira.

O Projeto Judô Esporte Social é mantido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.

OUTROS DESTAQUES

Os demais judocas nogueirenses também tiveram bom desempenho, embora sem conseguir avançar para a próxima fase. “Todos fizeram boas lutas e tiveram um bom rendimento. Venceram várias lutas, mas não o suficiente para garantir a classificação. Os Jogos Escolares são extremamente disputados, pois garantem vaga para os Jogos Escolares Brasileiros”, destacou o técnico Rodolpho Lavoura.

O secretário de Esporte e Lazer, Caio Rodrigues, elogiou a equipe pelo desempenho. “Há anos o judô tem conquistado medalhas e classificações nos Jogos Escolares. Isso é resultado de um bom trabalho desenvolvido a longo prazo e motivo de orgulho para todos nós”, afirmou.

A equipe nogueirense segue com calendário movimentado. Neste sábado (17), os judocas das categorias Sub-13 e Sub-15 disputarão o Torneio Beneméritos do Judô no Brasil. No domingo (18), será a vez de 20 atletas participarem do 9º Torneio Mogi Guaçu.