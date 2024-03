Futsal Feminino estreou na Liga Campineira

O futsal feminino adulto da Secretaria de Esporte e Juventude da Estância de Amparo fez a estreia na Liga Campineira, no domingo, 10.

A equipe jogou na quadra do Centro Esportivo Jonas da Silveira Cunha, no Jardim Figueira, contra Bragança Paulista.

Numa partida equilibrada e decidida nos últimos 40 segundos, Bragança Paulista venceu por 2 a 1.

A partida começou com a equipe amparense bem na marcação e com muitas oportunidades no contra ataque, porém, com um pouco de displicência na finalização foram a visitantes que abriram o placar em uma falha do sistema defensivo amparo.

Com volume de jogo muito maior, não demorou muito para conseguir o empate com a atleta Nataly. No segundo tempo, o panorama da partida mudou completamente. A equipe de Bragança ajustou a sua marcação e não deu oportunidades de finalização para a equipe da casa.

Dessa forma a equipe ficou muito equilibrada e faltando 30 segundos para acabar, conseguiu um contra-ataque que deu números finais ao marcador

A equipe de Amparo jogou com Karina, Nataly, Verônica, Rafa e Julinha. Entraram Bárbara, Wandinha, Lyvia e Anny. O técnico foi o professor Yuji