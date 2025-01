Saiba como evitar o mosquito da dengue, Zika e chikungunya

O verão chegou e com ele volta também uma preocupação de todos os anos: o combate aos criadouros do mosquito Ades aegypti, transmissor de doenças como dengue, chikungunya, Zika e febre amarela urbana.

Isso ocorre por conta do volume de chuvas nesse período em grande parte do Brasil. O acúmulo de água, mais o calor intenso nesta época, facilitam o nascimento de milhares de novos mosquitos vindos dos ovos colocados pelas fêmeas. Os ovos do mosquito podem resistir até 1 ano em locais secos. Depois do contato com a água, eles eclodem em poucos dias.

Por isso, o controle exige ações práticas no dia a dia e a conscientização de toda a população para combater o mosquito, pois cerca de 80% dos criadouros do Aedes aegypti estão dentro de residências.

Identifique os criadouros mais comuns

– Pratos de plantas: Coloque areia para evitar o acúmulo de água;

– Caixas d’água e tonéis: Mantenha-os sempre vedados;

– Lixo e sucata: Amarre bem os sacos de lixo e descarte materiais que possam acumular água;

– Ralos e calhas: Desobstrua para evitar o acúmulo de água;

– Elimine larvas e pupas de forma correta: Se encontrar larvas ou pupas, não jogue em ralos, pias ou privadas, pois esses locais podem se tornar novos criadouros;

– Esfregue as paredes de recipientes com a parte abrasiva de uma esponja para esmagar ovos.

Estabeleça uma rotina semanal de inspeção

O ciclo de transformação do ovo em mosquito adulto ocorre em cerca de 7 a 10 dias, ou menos em temperaturas elevadas. Por isso, inspecione a casa uma vez por semana e fique atento a locais elevados ou pouco acessíveis.

Adote medidas preventivas diariamente

Além das inspeções, algumas atitudes simples ajudam a manter sua casa livre do Aedes aegypti, como o uso de telas nas janelas, aplicação de repelentes em áreas de reconhecida transmissão e desobstrução de lajes e calhas.

Reportagem, Janary Damacena.

Agência Voz