Banco do Povo de Itapira supera meta de crédito em 2024 e atinge R$ 1,78 milhão liberados

O Banco do Povo Paulista de Itapira fechou o ano de 2024 com resultados expressivos, superando a meta de R$ 1,2 milhão em créditos ao atingir R$ 1.789.915,00 liberados para empreendedores da cidade. O desempenho representa 149% do valor inicialmente proposto e reafirma a importância do programa no fomento ao empreendedorismo local.

A gestora da unidade, Érica Helena de Castro Domingues Palmieri, celebrou os números, destacando os desafios superados ao longo do ano. “Mesmo com a instabilidade que enfrentamos devido a mudanças internas no programa em níveis superiores ao município, conseguimos manter a qualidade do atendimento e superar os resultados do ano anterior. Isso mostra a força do trabalho em equipe”, afirmou. “Conseguimos superar os números de 2023 e manter nossa qualidade de atendimento personalizado e de excelência, atendendo o cliente tanto no presencial quando no remoto, de acordo com a disponibilidade de cada um”, completou.

De acordo com Érica, grande parte dos recursos liberados no ano passado foi reinvestida no comércio e nos serviços da cidade, contribuindo para o fortalecimento da economia local. Dos créditos concedidos, 53% foram direcionados ao comércio e 47% para o setor de prestação de serviços, evidenciando um equilíbrio na distribuição dos recursos. Ao todo, foram 101 liberações contabilizadas no ano.

Outro ponto positivo foi o baixo índice de inadimplência da unidade, que permaneceu na casa de 5%, bem abaixo da média de 10% exigida pelo programa para manter as operações. “Enquanto algumas unidades estão sendo fechadas por índices de inadimplência superiores a 15%, conseguimos resultados consistentes com um trabalho forte de gestão e orientação aos nossos clientes”, ressaltou a gestora.

Além da liberação de crédito, o Banco do Povo de Itapira tem investido na capacitação dos empreendedores, oferecendo suporte para melhorar a gestão dos negócios. Essa abordagem integrada tem sido fundamental para impulsionar os bons resultados ano após ano.

Com os resultados de 2024, a expectativa é que o programa continue expandindo seu impacto em 2025, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento econômico de Itapira. “Os números mostram uma evolução constante. O volume de atendimento cresce a cada ano, graças à confiança e ao reconhecimento dos nossos clientes”, concluiu Érica.

Por meio do Banco do Povo, os empreendedores podem recorrer a linhas de financiamento sem burocracia e com taxas reduzidas, tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas, mediante cumprimento de alguns requisitos. O atendimento da agência de Itapira é de segunda a sexta-feira das 8h30 às 11h30 e das 13h00 às 16h00 na Praça Bernardino de Campos, Box 6, Centro. O telefone para contato é o (19) 3813.1007 e o WhatsApp é o (19) 98243-0707.