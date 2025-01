1º leilão do ano do Detran-SP na capital terá veículos de luxo a R$ 10 mil

(As inscrições vão até 48 horas antes do leilão, no site da empresa organizadora. Foto)

Pregão que acontece pela internet a partir de 27 de janeiro deve oferecer 691 unidades em condições de circular, além de 458 lotes de sucata; os pré-lances começam na quinta-feira (9)

Um Porsche Cayman amarelo com valor inicial de R$ 57.300 e uma BMW preta com preço de partida de R$ 10.000 são os destaques do primeiro leilão que o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) realiza a partir de 27 de janeiro, com veículos recolhidos por infração nas ruas da capital.

Com um total de 1.149 lotes, o leilão terá 691 unidades com condições de circular, entre motos e veículos de variados modelos. Há um Gol com valor estimado em R$ 1.700 e Fiat Brava e Fiat Palio a R$ 1.800, mesmo preço inicial de um Celta vermelho. O edital, com a lista completa dos lotes, foi publicado no Diário Oficial do Estado.

Ainda são previstas 355 unidades de sucatas aproveitáveis para desmonte e 103 condenadas à fundição e reciclagem. As inscrições vão até 48 horas antes do leilão, no site da empresa organizadora, Rico Leilões (www.ricoleiloes.com.br), mesmo lugar onde são feitos os lances e as sessões.

O pregão começa no dia 27 de janeiro, com a venda dos carros ditos conservados, com condições de circular pelas ruas. Eles serão oferecidos até o dia 29. De 30 a 31, serão comercializadas as aproveitáveis para desmonte. O dia 31 contará também com a venda das sucatas destinadas à fundição ou reciclagem. No edital, é possível ver detalhes dos lotes, com informações como marca, modelo, motor, cor, ano de fabricação e lance mínimo definido por peritos. O lance mínimo é o valor de partida para as ofertas. A avaliação estimada de cada unidade é calculada com base nos valores praticados pelo mercado e no estado de conservação de cada unidade.

Agência SP