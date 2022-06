Futsal Poderosas de Artur Nogueira realiza jogo beneficente com a Ponte Preta S21 Futsal Down

O time Futsal Poderosas de Artur Nogueira irá realizar um jogo beneficente contra o time Ponte Preta S21 Futsal Down. O jogo acontece no próximo sábado, dia 4 de junho, às 18h40, no Ginásio Municipal de Esportes “Mauricio Sia” e será em prol de instituições nogueirenses.

O público que comparecer para assistir a partida de futsal poderá doar 1 quilo de alimento não perecível ou agasalhos e cobertores em bom estado de conservação. As instituições beneficiadas serão, a princípio, APAE e AIDAN, mas dependendo da arrecadação outras instituições poderão ser beneficiadas.

A equipe de futebol de salão Poderosas existe desde 08/10/2016, foi fundada através de uma brincadeira entre amigas e atualmente está há quase sete anos disputando vários campeonatos e torneios. No total foram, aproximadamente, 12 campeonatos e 8 torneios. As Ligas de competições que já participou foram: Liga Rio Pardense, Liga de Rio Claro, Liga Campineira de Futsal, torneios Donas da Bola, torneios Beneficentes, torneios Meu Fut de Socyte e muitos outros pela região.

De acordo com Roberta, uma das responsáveis pelo time, a equipe também já organizou dois torneios beneficentes. “Um foi contra a homofobia e o outro para ajudar um garotinho que foi meu ex-aluno, o Caio. Tudo o que fazemos com a equipe é para ajudar o próximo, não temos fins lucrativos com nada, disse Roberta.

Atualmente a equipe Poderosas conta com 20 a 25 meninas atletas, além das que procuram o time para fazer parte. Os responsáveis pela equipe são Roberta Cristina e seu esposo José Aparecido Luiz (Alaor). “Tivemos muitas dificuldades no começo com o time, mas hoje tudo está melhorando em todos os sentidos e estaremos sempre dispostos ao esporte e principalmente para o feminino”, afirmou.

Recentemente a equipe Poderosas foi campeã de uma competição na cidade de Jaguariúna, mas possui no total, entorno de 25 troféus, tanto de 1° quanto de 2° e 3° lugares, isso resumidamente entre torneios e campeonatos. A equipe também conta com apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, através do Departamento de Esportes.

A equipe Poderosas está classificada em mais uma semifinal da liga de Campinas. “Iremos brigar e lutar até o último minuto para chegar em mais uma final e trazer o título para a cidade”. Também estamos iniciando no mês que vem uma competição pela cidade, a regional da ADR, e já temos em vista um torneio que é organizado pelo Consulado do Palmeiras. O segundo semestre promete muitos outros campeonatos e torneios”, afirmou Roberta.

Em Artur Nogueira a Poderosas participa desde 2017 nos campeonatos, até agora só ficaram em duas competições sem levar nada, pois os demais sempre levaram 2° e 3° lugares, mas continuam lutando para conquistar o primeiro título na cidade.

A ATITUDE E A OPORTUNIDADE DRIBLANDO O PRECONCEITO

Uma ideia e um sonho em comum, o desejo de iniciar um time de futebol para pessoas com Síndrome de Down. O projeto é novo, mas a história é antiga! Teve início em 06/07/2015, no Café Regina, em Campinas/SP. Entre um café e outro e a conversa dos amigos: José Antônio de Oliveira, educador físico e fisioterapeuta do Stúdio 21; Marcos Ribolli, fotojornalista esportivo, pai do João Pedro Matos Ribolli, e Maurício Carvalho, coordenador do movimento Maravilha MáXXIma, pai do Rafael Atkinson Carvalho.

Com o apoio do Departamento de Marketing da Ponte Preta, realizaram várias ações inclusivas, dentre elas a realização em 13/03/2016, do primeiro jogo no Estádio Moisés Lucarelli, O Majestoso.

Em junho de 2019, iniciavam o S21 Campinas, com 8 atletas. Mas o grande sonho se tornaria realidade com a efetiva parceria da Ponte Preta, através do diretor social André Luiz Carelli Nunes, em 03/07/2019, que autorizava a treinar no Ginásio Paineiras, jogando em nome da grandiosa e centenária equipe alvinegra campineira.

Hoje a Ponte Preta S21 Futsal Down, feminino e masculino, atende gratuitamente mais de 50 atletas, a partir dos 6 anos de idade, através de uma ação de construção coletiva voluntária de profissionais de educação física, psicologia, pais e amigos. Promove e incentiva o início de outras equipes de futsal e de outras modalidades esportivas em Campinas e outras cidades brasileiras.