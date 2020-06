GAM prende cerca de 5 kg de cocaína no Ypê I

Na tarde de quinta feira, 25, a equipe do Grupo de Apoio de Motocicletas – Gam da Guarda Municipal de Mogi Guaçu, prendeu no Jardim Ypê I, cerca de cinco quilos de cocaína.

Após receber denúncia anônima, os GCMs Rabelo e Neto foram até o local, onde localizaram um veículo com o entorpecente . Um homem foi detido e nega ser o proprietário das drogas.

Com as características do indivíduo a GCM localizou um homem no Jardim Ypê I, em um ponto conhecido pela prática do tráfico de drogas. Com o indivíduo nada ilícito foi encontrado.

O caso foi apresentado na Central de Policia Judiciária – CPJ , onde o delegado de plantão tomou ciência dos fatos.