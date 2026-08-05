Gasto com presentes no Dia dos Pais será de R$ 280, segundo pesquisa do Sebrae-SP

Roupas, acessórios e produtos para cuidados pessoais lideram lista de intenção de compra

O valor da compra em pequenos negócios para o Dia dos Pais será de R$ 280. É o que mostra pesquisa do Sebrae-SP sobre as intenções de consumo para a data. Roupas, acessórios e produtos para cuidados pessoais estão na liderança da lista de compras. A comemoração ainda deverá beneficiar cerca de 244 mil pequenos negócios no Estado de São Paulo, sendo 191 mil Microempreendedores Individuais (MEIs) e 53 mil micro e pequenas empresas.

O levantamento mostrou que as pessoas pretendem comprar, em média, dois presentes. Na lista de intenção de compra em pequenos negócios estão em destaque: vestuário (camisas, calças, pijamas e bermudas) citado por 42% dos consumidores, acessórios (relógio, carteira, cinto e calçados) com 35% e produtos para cuidados pessoais (cremes, hidratantes e perfumes) com 34%. Também foram citados presentes como: produtos para esporte, comidas para almoço ou jantar, bebidas, chocolates, eletrônicos, produtos para carros e livros.

De acordo com Felipe Barros, coordenador de Dados, Pesquisas e ESG do Sebrae-SP, o Dia dos Pais é uma data relevante para o comércio e representa uma oportunidade de elevar as vendas. “O levantamento indica um consumidor disposto a comprar mais de um presente, mas é um consumidor que pesquisa e busca recomendações. Para o lojista, é preciso traçar estratégias de vendas, como promoções e ofertas personalizadas, para aproveitar a data”, reforça.

Na comparação com 2025, 57% dos consumidores pretendem gastar mais, sendo que 43% acham que gastarão entre 5% e 10% mais; 23% planejam gastar o mesmo que o ano passado, 18% acham que gastarão menos e 3% não compraram para o Dia dos Pais no ano passado.

O preço do produto é o principal fator considerado na compra para 59% dos entrevistados, seguido por ofertas e promoções (35%) e a existência de produtos diferenciados (32%).

A pesquisa indica que 51% das pessoas pretendem comprar todos os presentes de forma presencial enquanto 32% pretendem fazer pelo menos metade da compra pela internet. Por outro lado, os consumidores buscam informações por meio do Instagram (53%), seguido por lojas, supermercados e mercearias (45%) e recomendações de pessoas (37%).

Quando tema é forma de pagamento, os mais citados foram o pix com 72% e o cartão de crédito com 48%. A maioria dos consumidores pagará à vista (76%).

Sobre a pesquisa

A pesquisa “Dia dos Pais 2026” foi elaborada a partir de duas sondagens. A sondagem com consumidores foi realizada por e-mail, pelo Instituto Consulting, entre 29 de junho e 12 de julho. A segunda sondagem, com a opinião dos empreendedores, foi realizada por telefone. Essa sondagem é um suplemento da pesquisa Indicadores Sebrae-SP, realizada com a colaboração da Fundação Seade.