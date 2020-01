GASTRONOMIA E DIVERSÃO DE HOJE ATÉ DOMINGO NO PARQUE SANTA MARIA – Jaguariúna

O melhor da gastronomia e diversão juntos. Começa hoje em Jaguariúna a primeira edição do Festival “BBQ and BEER”. O evento, realizado com apoio da secretaria de turismo e cultura da Prefeitura, acontece até o próximo domingo no Parque Santa Maria e conta com entrada gratuita.

Hoje (16) e amanhã (17) a festa será das 18h às 22h. Já no sábado (18), o festival começa às 15h e vai até às 22h. No domingo (19), o evento ocorre das 12h até às 22h.

O Festival “BBQ and BEER” é voltado para os amantes do churrasco e da boa gastronomia. Durante esses quatros dias de realização, vai levar ao Parque Santa Maria estações com assadores e churrasqueiros e os melhores Food Trucks do Brasil.

Segundo a organização, a festa terá ainda música ao vivo, espaço kids com monitores e espaço coberto com mesas e cadeiras.

Reportagem: Raphael Luna

Foto: Divulgação