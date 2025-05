PM prende dois homens por violência doméstica em Santo Antônio de Posse

Ocorrências distintas ocorreram no Parque Residencial Pedra Branca entre sexta (23) e sábado (24)

A Polícia Militar de Santo Antônio de Posse atendeu duas ocorrências de violência doméstica entre a noite de sexta-feira (23) e a manhã de sábado (24), ambas registradas no bairro Parque Residencial Pedra Branca. As ações não têm relação entre si, mas em ambos os casos os agressores foram detidos e apresentados à Delegacia de Polícia, onde permaneceram presos.

Na noite de sexta-feira (23), os policiais foram acionados após uma mulher relatar que, ao retornar do trabalho, foi agredida com tapas e empurrões por seu ex-companheiro. Segundo ela, os dois ainda residem na mesma casa enquanto ele busca outro local para morar. O agressor admitiu que perdeu o controle durante uma discussão. A ocorrência foi registrada na Delegacia, onde o homem ficou à disposição da Justiça.

Já na manhã de sábado (24), uma moradora do mesmo bairro procurou ajuda após desentendimento entre seus filhos. Segundo relatou, seu filho havia provocado desordem no quintal após uma discussão com a irmã, chegando a ameaçá-la e dizendo que colocaria fogo na casa caso alguém fosse chamado. A jovem confirmou os fatos. Após sair da residência, os policiais localizaram o rapaz caminhando de volta ao local. Embriagado, ele afirmou que não aceitava ser repreendido pela irmã e preferia ser preso para evitar uma tragédia. Ele também foi conduzido à Delegacia e permaneceu detido.

A Polícia Militar reforça a importância de denúncias em casos de violência doméstica e orienta que vítimas e familiares procurem ajuda imediatamente.