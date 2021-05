“Gatos” na rede causam inúmeros prejuízos para a população

Tratar e distribuir água de qualidade à população holambrense é um trabalho que a Águas de Holambra realiza, diariamente, com a satisfação de saber que está contribuindo para a saúde das pessoas e para o progresso da cidade – um município bem abastecido, com água limpa, atrai investimentos e oferece mais qualidade de vida. Porém, ligações irregulares comprometem o abastecimento.

Segundo um estudo da Trata Brasil, o índice de perdas de água na região Sudeste do Brasil, em 2020, foi de 40% e metade deste percentual foi provocado por irregularidades: os popularmente chamados “gatos” na rede de água.

Além dessa prática ser ilegal, também é passível de multa e medidas administrativas, que podem chegar a R$ 7.000,00. Mas, infelizmente, algumas pessoas ainda insistem em tentar burlar o sistema de medição de consumo.

Para garantir que a cidade não sofra com perdas nesse sentido, a Águas de Holambra conta com equipe capacitada para detectar os “gatos” na rede de água. Segundo o coordenador de Operações da concessionária, Alan Pedra, já foi encontrado no município dispositivo que trava a engrenagem do hidrômetro. Outra prática ilegal é o desvio da água antes de sua chegada ao hidrômetro.

“É importante que a população entenda que existem prejuízos para todos, quando o vizinho ou um conhecido realiza uma ligação irregular, a contaminação da água e o desperdício de água tratada afeta toda a comunidade e não só quem realizou a fraude”, afirma o coordenador.

FIQUE ATENTO – Se você perceber alguma ligação irregular, como “gato” na rede de água, denuncie anonimamente através da Ouvidoria da Águas de Holambra: http://ouvidoria.aegea.com.br:8084/sp/externo/cadastro.do