GCM de Amparo detém homem por maus tratos a animais

A GCM – Guarda Civil Municipal de Amparo foi acionada no domingo, 10/1, para o atendimento de maus-tratos a animais no bairro dos Pedrosos.

No local, os GCMs Clodoaldo e Bruno encontraram um cachorro muito magro, com as patas traseiras sem mexer, machucado, gritando muito, totalmente negligenciado. O cão foi levado para uma clínica onde foi atendido pela médica veterinária Érica Silingardi.

“O cãozinho estava em estado de choque, hipotérmico, muito debilitado. Os exames apontaram para um quadro avançado de cinomose. Infelizmente, devido ao seu estado de recuperação impossível, não houve outra alternativa e ele teve que ser eutanasiado”, explicou a profissional.

O responsável pelo animal foi detido pela GCM. Com a alteração nesta lei ocorrida em 2020, o crime é inafiançável.