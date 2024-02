GCM de Artur Nogueira atua com firmeza durante o Carnaval

Da Redação

No primeiro dia e noite de Carnaval em Artur Nogueira, a atuação da Guarda Civil Municipal (GCM), especialmente da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), foi marcada por uma série de operações bem-sucedidas, que resultaram em diversas prisões e na manutenção da ordem pública no município.

Em uma dessas ações, a ROMU deteve um indivíduo por receptação de veículo furtado, em Paulínia. A rápida resposta se deu graças ao sistema de câmeras inteligentes, que detectaram o veículo entrando no município. Em outra abordagem, durante o evento de Carnaval, a ROMU surpreendeu um indivíduo tentando adentrar o recinto com drogas sintéticas, tentando passá-las por baixo dos tapumes. Os infratores foram detidos e colocados à disposição da justiça.

Além disso, em ação conjunta com a Polícia Civil e a GCM de Artur Nogueira, um comerciante foi preso por posse irregular de arma de fogo. Após pagar fiança, foi liberado para responder ao inquérito em liberdade. Também houve a prisão de outro comerciante por tráfico de drogas, em operação conjunta que contou com o apoio do canil da corporação.

A operação “Nessun Dorma”, realizada na quinta-feira, dia 8, foi marcada por diversas diligências na cidade, culminando em importantes resultados para segurança no município. E no dia 9 de fevereiro, a GCM capturou um procurado pela justiça após abordagem preventiva no recinto do Carnaval. O indivíduo, identificado como M.G.H., possuía mandado de prisão pelo crime de furto.

Essas ações demonstram o comprometimento e a eficiência da GCM de Artur Nogueira em garantir a segurança da população durante o período carnavalesco. A disciplina, lealdade e honra da ROMU e de todos os agentes envolvidos são dignas de destaque, mostrando o profissionalismo e a dedicação desses profissionais em manter a ordem e a tranquilidade no município.