GCM de Mogi Guaçu prende indivíduos por tráfico na Vila São Carlos

Em patrulhamento pela vila São Carlos, na manhã desta quinta feira, 18, local já conhecido pela frequente prática de tráfico de drogas, dois indivíduos foram surpreendidos realizando a venda de substância análoga ao crack.

Uma senhora e um homem foram surpreendidos com a presença da viatura 06, da Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu, equipe Bravo, composta pelos Guarda s Municipais Romualdo e Diego, com apoio da viatura do supervisor. A mulher em questão confessou aos GCMs que reside naquele local, e estar praticando a venda do entorpecente, enquanto o homem declarou estar ali somente para realizar a compra da droga.

Os policiais averiguaram o imóvel com autorização do responsável e lograram êxito em encontrar 22 pedras de crack, bem como três porções de maconha.

Os dois indivíduos foram encaminhados a Unidade de Pronto Atendimento – UPA, do Jardim Novo, para emissão de laudo médico e encaminhado para a Central de Policia Judiciaria – CPJ de Mogi Guaçu para realizar o Boletim de ocorrência pela autoridade policial de plantão e a tomada das devidas providências.