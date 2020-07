GCM isolou campos do Tiro de Guerra e do Parque Cidade Nova neste domingo, 5

A equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) isolou neste domingo, dia 5 de julho, o campo do Tiro de Guerra e do Parque Cidade Nova, conhecido como “campo da Brahma”, em ação preventiva ao novo coronavírus.

Para evitar que aglomerações se formassem, os guardas permaneceram no local das 10h às 18h, orientando aqueles que iam até os campos a retornarem pra casa. Este foi o segundo final de semana em que a equipe da guarda realiza esta ação.

A Secretaria de Saúde pede que a população não crie aglomerações, o que potencializa a taxa de disseminação do novo coronavírus no município. A orientação é para ficar em casa e sair apenas em momento de necessidade.

Ao sair, utilizar máscara e constantemente higienizar as mãos com álcool 70%, evitando coloca-las na boca, olhos e nariz.