GCM surpreende indivíduo com drogas no bairro Itamaraty em Artur Nogueira

Na noite de quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Artur Nogueira realizou a prisão de um homem de 26 anos, identificado como M., por envolvimento com tráfico de drogas. A abordagem ocorreu na Rua Vicente Peloia, no bairro Itamaraty, e resultou na apreensão de entorpecentes e dinheiro.

Ação da GCM

Durante patrulhamento uma equipe da GCM avistou o suspeito saindo de uma residência de bicicleta. Ao notar a presença da viatura, o indivíduo empreendeu fuga, abandonando a bicicleta e prosseguindo a pé. Durante a perseguição, ele foi flagrado dispensando objetos ao solo.

Ao ser abordado, inicialmente nada de ilícito foi encontrado em sua posse. No entanto, o suspeito admitiu ter descartado cinco pinos contendo cocaína. Os entorpecentes foram localizados pelos agentes no local indicado.

Questionado sobre a existência de mais drogas, o suspeito confessou que havia uma porção de maconha e R$ 40 em dinheiro em sua residência, onde mora com a avó. Com o consentimento da moradora, os agentes entraram no imóvel e solicitaram o apoio da equipe do Canil da GCM.

O cão de faro Lupy localizou 25 gramas de maconha e o dinheiro escondidos em uma peça de roupa no quarto do suspeito, confirmando as informações fornecidas.

Diante dos fatos, M. recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Artur Nogueira. A autoridade policial ratificou a prisão, e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.

Apreensões realizadas

5 pinos de cocaína

1 porção de maconha (25 gramas)

R$ 40 em notas diversas

A ação contou com a atuação de equipes do Comando, ROMU e Canil da GCM, sob a coordenação de diferentes inspetores e o apoio do cão de faro Lupy, que desempenhou papel crucial na localização dos entorpecentes.