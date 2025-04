Giana conquista o Brasil e Portugal: “Segredo Clichê” estreia no Top 5 das playlists virais do Spotify nos dois países

O single atinge o 5º lugar no Viral 50 Brasil e o 3º lugar no Top Viral Portugal, consolidando Giana como um dos nomes mais promissores do pop contemporâneo

Menos de 20 dias após seu lançamento, “Segredo Clichê” já é um fenômeno dentro e fora do Brasil. O novo single da cantora e compositora Giana estreou hoje (08) nas principais playlists virais do Spotify: ocupa a 5ª posição no Viral 50 – Brasil e 3ª colocação no Top Viral Portugal, revelando seu crescente alcance internacional e consolidando sua presença no pop contemporâneo.

Lançada no dia 20 de março, a faixa tem chamado atenção pela mistura envolvente de pop com blues ao piano, e por uma letra intensa que fala sobre um romance proibido e irresistível. A rápida ascensão nas playlists virais é resultado do aumento expressivo nos streamings, alto índice de compartilhamento entre usuários e do número crescente de pessoas descobrindo a canção em ambos os países.

A playlist Viral 50 – Brasil reúne as músicas que estão se espalhando com mais velocidade no país, destacando tendências e novos sucessos com base no comportamento orgânico dos ouvintes. Já o destaque no Top Viral Portugal reforça o potencial internacional de Giana, e marca um passo importante na expansão de sua carreira para além do cenário nacional.

“Essa música fala sobre um desejo incontrolável, uma atração que desafia a razão. Eu quis trazer essa sensação para a melodia e para a interpretação no videoclipe, para que quem ouça se sinta imerso nesse romance proibido”, conta Giana sobre “Segredo Clichê”, que também ganhou um videoclipe intimista no dia 21 de março. A produção visual acompanha a carga emocional da música, com direção sensível e estética cinematográfica.

Com quase 5 milhões de seguidores nas redes sociais, shows em palcos como Rock in Rio e Festival de Cannes, e elogios de artistas como Billie Eilish, Marília Mendonça e Teddy Swims, Giana confirma seu lugar entre os grandes nomes emergentes da música. Após o sucesso de “Me Deixa Viver”, que ultrapassou 1 milhão de streams, a artista entrega mais um marco com “Segredo Clichê” — agora com eco internacional.