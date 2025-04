Cosmopolenses se Destacam na 2ª Etapa do Campeonato Paulista de BMX em Americana

Atletas de Cosmópolis brilharam na 2ª etapa do Campeonato Paulista de BMX, realizada neste fim de semana em Americana. Com espírito competitivo e dedicação nas pistas, os representantes da cidade conquistaram posições expressivas em diversas categorias, reforçando a força do BMX cosmopolense no cenário estadual.

Entre os grandes destaques, Maurici Custódio da Silva garantiu o lugar mais alto do pódio na categoria Cruizer 45/49 e ainda conquistou um respeitável 4º lugar na Men 40/49. Já Isabella Vitória da Silva mostrou talento ao alcançar o 3º lugar na acirrada categoria Girls 13/14.

Na categoria PCD até 16 anos, João Lucas Ricci de Souza também conquistou o 3º lugar, demonstrando superação e garra. Outros atletas que subiram ao pódio foram Bruno Campos, em 3º lugar nos Novatos 25/39, e Gabrielly Eduarda Silva Braga, que ficou em 5º lugar na Girls 15/16.

Confira a colocação completa dos atletas de Cosmópolis:

Maurici Custódio da Silva – 1º lugar (Cruizer 45/49) e 4º lugar (Men 40/49)

Isabella Vitória da Silva – 3º lugar (Girls 13/14)

João Lucas Ricci de Souza – 3º lugar (PCD até 16)

Bruno Campos – 3º lugar (Novatos 25/39)

Gabrielly Eduarda Silva Braga – 5º lugar (Girls 15/16)

Rafael Henrique Salles Sampaio – 5º lugar (Boys 13)

Miguel Henrique da Silva – 5º lugar (Novatos 7/8)

Rubia Salles Pereira – 6º lugar (Woman 45/49)

Miguel Henrique Reis – 7º lugar (Boys 11)

João Henrique Rodrigues Sabalo – 7º lugar (Boys 8)

Vitor Gabriel Alves de Miranda – 7º lugar (Novatos 7/8)

João Lucas Tozelli do Amaral – 8º lugar (Boys 10)

Matheus Suzuki – 8º lugar (Junior Men)

O desempenho dos cosmopolenses reforça a tradição do município na modalidade e mostra que o investimento no esporte vem colhendo bons frutos. A próxima etapa do campeonato promete ainda mais emoção e, certamente, novos motivos de orgulho para a cidade.