Prefeitura de Artur Nogueira promove palestra gratuita sobre atendimento

Ação é feita em parceria com o Sebrae Regional, e acontece no dia 28 de abril para empresários e colaboradores do comércio local

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e em parceria com o Sebrae Regional de Campinas, promove no próximo dia 28 de abril (segunda-feira) a palestra “Atendimento ao cliente: impulsione seu comércio local”. O evento acontece às 18h30, na Sala de Reuniões da Prefeitura, localizada na Avenida XV de Novembro, 1400.

A ação faz parte do Programa Inova Comércio, iniciativa que visa fortalecer o comércio nogueirense e oferecer capacitação contínua para empresários e colaboradores do setor.

Durante a palestra, serão apresentadas dicas e técnicas práticas para aprimorar o atendimento ao cliente, com foco em temas como a importância da qualidade no atendimento, estratégias para lidar com diferentes perfis de consumidores e como superar expectativas.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni, a iniciativa é mais uma ferramenta de apoio ao comércio local.

“A palestra trará dicas e técnicas práticas para melhorar o atendimento ao cliente, abordando a importância da qualidade no atendimento, como lidar com diferentes perfis de clientes e superar expectativas. Faz parte do Programa Inova Comércio, que busca fortalecer o comércio local e capacitar empresários e colaboradores para se destacarem no mercado”, destacou.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia do evento pelo WhatsApp do Sebrae: (19) 3827-9719.

SERVIÇO

Palestra “Atendimento ao cliente: impulsione seu comércio local”

28 de abril, segunda-feira, 18h30

Sala de Reuniões da Prefeitura de Artur Nogueira – Av. XV de Novembro, 1400

Inscrições: até 28/04 pelo WhatsApp do Sebrae: (19) 3827-9719