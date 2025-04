Polícia Militar realiza capturas de procurados da Justiça em Mogi Mirim e Mogi Guaçu

Na terça-feira (1º), a Polícia Militar de Mogi Mirim e Mogi Guaçu realizou operações distintas que resultaram na captura de quatro indivíduos procurados pela Justiça por diversos crimes. As ações ocorreram em diferentes pontos das cidades e contaram com abordagem tática e patrulhamento preventivo.

Procurado por tráfico de drogas é preso em Mogi Guaçu

Por volta das 21h25, policiais militares receberam informações sobre indivíduos em atitude suspeita em frente a uma academia na Rua do Tucura. Durante patrulhamento, dois homens com as características descritas foram localizados na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, mas um deles, identificado como M.A.O., nascido em 1997, constava como procurado por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso.

Indivíduo procurado por roubo é capturado em Mogi Guaçu

No final da noite, por volta das 23h30, policiais militares patrulhavam a Vila Paraíso quando avistaram um homem que, ao perceber a viatura, mudou repentinamente de direção. O suspeito foi abordado e identificado como J.C.O., nascido em 1990. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado com ele, a consulta criminal revelou que o mesmo era procurado por roubo. A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária e ele foi mantido sob custódia.

Capturado procurado por estupro de vulnerável em Mogi Guaçu

Ainda na noite de terça-feira, por volta das 18h, policiais militares realizavam patrulhamento no Jardim Novo II quando identificaram um homem já conhecido das equipes por possuir um mandado de prisão em aberto. Ele foi abordado e identificado como W.R.C.B., nascido em 1989. Após consulta no sistema, foi confirmada sua condição de procurado pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária e permaneceu preso.

Mulher procurada por tráfico de drogas é detida em Mogi Mirim

Durante patrulhamento na região do CDHU, por volta das 15h30, uma equipe da Polícia Militar visualizou uma mulher em atitude suspeita ao final de uma via, próxima a uma área de mata. A indivídua, identificada como V.C.S., nascida em 1985, demonstrou nervosismo ao notar a presença policial e tentou esconder o rosto. Após abordagem e consulta no sistema, foi constatado que ela era procurada pela Justiça por tráfico de drogas. A mulher foi conduzida à Central de Polícia Judiciária e ficou à disposição da Justiça.

As operações demonstram o trabalho constante da Polícia Militar no combate à criminalidade e na localização de foragidos da Justiça, garantindo maior segurança à população.