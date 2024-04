GM investiga veículo suspeito de clonagem em Pedreira

Um veículo com indícios de clonagem foi interceptado pelas equipes da Guarda Municipal de Pedreira na tarde de segunda-feira, dia 8 de abril, na rua Valério Policarpo, no bairro Jardim Alzira. Durante uma rotina de fiscalização, os guardas municipais notaram irregularidades na numeração do motor, o que despertou suspeitas entre os agentes.

Diante da situação, o veículo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para uma investigação mais aprofundada. Com o auxílio de um vistoriador, foi constatado que a numeração do motor não correspondia às informações do veículo em questão.

O delegado de polícia, ordenou a apreensão do veículo para que fosse submetido a um exame metalográfico por meio de perícia detalhada, visando determinar com precisão a origem do veículo, considerando que a adulteração foi realizada com habilidade.

O condutor do veículo alegou que recebeu o carro de seu cunhado como forma de pagamento e afirmou não ter conhecimento sobre a sua procedência. Ambos serão investigados por suspeita de envolvimento nos crimes de receptação e adulteração de veículo.

Fonte e Fotos Jornal A Notícia